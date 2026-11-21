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इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आलोक कुमार ने बताया कि गोशाला में कुल 106 गोवंश संरक्षित हैं। इनमें 78 नंदी और 28 गाय शामिल हैं। इनके भरण-पोषण के लिए करीब 240 कुंतल भूसा, 10 कुंतल चूनी, 12 कुंतल चोकर, 1.2 कुंतल गुड़, छह कुंतल कपिला पशु आहार और 70 किलोग्राम नमक उपलब्ध है। गोशाला परिसर में बरसीम और जई की बोआई की गई है। जल्द ही हरा चारा उपलब्ध होने लगेगा। डीएम ने तब तक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।डीएम ने उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को गोशालाओं का नियमित भ्रमण कर गोवंश के स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से सभी गोशालाओं में पशु चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने और बीमार व कमजोर पशुओं के उपचार की व्यवस्था प्रभावी बनाने को कहा।आगामी शीत ऋतु के मद्देनजर सभी बीडीओ और अधिशासी अधिकारियों को गोवंश के लिए पर्याप्त भूसा, चारा, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवंश संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।