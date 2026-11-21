विज्ञापन



डीएम ने स्वयं ईवीएम के माध्यम से मतदान कर मशीन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदर्शनी में डेमो वोटिंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण निर्धारित पंजिका में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही, प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को ईवीएम के संचालन और मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी जाए, ताकि मशीन को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना भी है।

विज्ञापन

महराजगंज। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2026 के मद्देनजर ईवीएम के प्रति मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार समेत विभिन्न तहसीलों में ईवीएम प्रदर्शनी आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने डेमो वोटिंग कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।