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जिलाधिकारी ने गड्ढामुक्ति अभियान के तहत शामिल सड़कों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। स्थलीय निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता या प्रगति में कमी मिलने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा। विज्ञापन

बैठक में सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके मिश्रा, डीएस एसटीओ निरंकार, एसीएमओ डॉ. राजेश द्विवेदी आदि माैजूद रहे। जिलाधिकारी ने गड्ढामुक्ति अभियान के तहत शामिल सड़कों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। स्थलीय निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता या प्रगति में कमी मिलने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा।बैठक में सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके मिश्रा, डीएस एसटीओ निरंकार, एसीएमओ डॉ. राजेश द्विवेदी आदि माैजूद रहे।

महराजगंज। जिले की सड़कों को गड्ढामुक्त करने और निर्माण परियोजनाओं को समय से पूरा कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने पीडब्ल्यूडी सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।