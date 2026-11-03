Maharajganj News: बागीचे में आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के बगदुलरी टोला निवासी 35 वर्षीय युवक का शव सोमवार की सुबह करीब नौ बजे बागीचे में आम के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर फॉरेन्सिक टीम भी पहुंची और जांच की।
बताया जा रहा है कि बगदुलरी टोला निवासी रमेश निषाद पुत्र राधेश्याम गांव में ही चाट फुलकी की दुकान लगाता था। रविवार की शाम को भी उसने दुकान लगाया था। शाम को वह घर गया और कुछ बताए बिना घर से वापस चला गया। परिजन के मुताबिक उन्हें लगा कि वह गांव में स्थित दूसरे घर पर गया होगा। सुबह जब घर वालों को उस घर में भी नहीं दिखा तो इधर-उधर खोजबीन करने लगे।
इसी बीच बागीचे में आम के पेड़ से लटका शव किसी ने देखा और शोर मचाने लगा। परिजन उक्त स्थान पर पहुंचे तो देखा रमेश निषाद फंदे से लटक रहा है। मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के एक पुत्री काजल 17 व दो पुत्र अभिषेक 15, विवेक 10 वर्ष हैं। पिता व मां राजमति तथा पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल किया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।
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बताया जा रहा है कि बगदुलरी टोला निवासी रमेश निषाद पुत्र राधेश्याम गांव में ही चाट फुलकी की दुकान लगाता था। रविवार की शाम को भी उसने दुकान लगाया था। शाम को वह घर गया और कुछ बताए बिना घर से वापस चला गया। परिजन के मुताबिक उन्हें लगा कि वह गांव में स्थित दूसरे घर पर गया होगा। सुबह जब घर वालों को उस घर में भी नहीं दिखा तो इधर-उधर खोजबीन करने लगे।
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इसी बीच बागीचे में आम के पेड़ से लटका शव किसी ने देखा और शोर मचाने लगा। परिजन उक्त स्थान पर पहुंचे तो देखा रमेश निषाद फंदे से लटक रहा है। मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के एक पुत्री काजल 17 व दो पुत्र अभिषेक 15, विवेक 10 वर्ष हैं। पिता व मां राजमति तथा पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल किया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।