Maharajganj News: बागीचे में आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

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बताया जा रहा है कि बगदुलरी टोला निवासी रमेश निषाद पुत्र राधेश्याम गांव में ही चाट फुलकी की दुकान लगाता था। रविवार की शाम को भी उसने दुकान लगाया था। शाम को वह घर गया और कुछ बताए बिना घर से वापस चला गया। परिजन के मुताबिक उन्हें लगा कि वह गांव में स्थित दूसरे घर पर गया होगा। सुबह जब घर वालों को उस घर में भी नहीं दिखा तो इधर-उधर खोजबीन करने लगे।इसी बीच बागीचे में आम के पेड़ से लटका शव किसी ने देखा और शोर मचाने लगा। परिजन उक्त स्थान पर पहुंचे तो देखा रमेश निषाद फंदे से लटक रहा है। मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के एक पुत्री काजल 17 व दो पुत्र अभिषेक 15, विवेक 10 वर्ष हैं। पिता व मां राजमति तथा पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।इस संबंध में थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल किया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।