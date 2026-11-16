Maharajganj News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

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विद्यासागर चौधरी के पुत्र विनय प्रभाकर चौधरी 31 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे काम के सिलसिले में बाइक से उरुवा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल विनय को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें कई अस्पतालों में ले गए।14 नवंबर को हालत बिगड़ने पर गोरखपुर के एक अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें केजीएमयू लखनऊ ले गए लेकिन वहां भर्ती नहीं हो सके। इसके बाद एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।विनय के पिता का चार साल पहले निधन हो चुका है। उनकी दोनों बहनें विवाहित हैं। ऐसे में मां कौशल्या देवी की देखभाल और घर की आर्थिक जिम्मेदारी विनय पर ही थी। बेटे की मौत से मां का सहारा छिन गया। गांव में शोक की लहर है।