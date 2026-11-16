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Maharajganj News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
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The death of their son has brought a mountain of grief upon the family.
मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के सिहुंली परसा गांव निवासी विनय प्रभाकर चौधरी की सड़क हादसे में घायल होने के 15 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वह गोरखपुर में रहकर काम करते थे और अपनी कमाई से मां का भरण-पोषण करने के साथ ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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विद्यासागर चौधरी के पुत्र विनय प्रभाकर चौधरी 31 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे काम के सिलसिले में बाइक से उरुवा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल विनय को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें कई अस्पतालों में ले गए।
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14 नवंबर को हालत बिगड़ने पर गोरखपुर के एक अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें केजीएमयू लखनऊ ले गए लेकिन वहां भर्ती नहीं हो सके। इसके बाद एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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विनय के पिता का चार साल पहले निधन हो चुका है। उनकी दोनों बहनें विवाहित हैं। ऐसे में मां कौशल्या देवी की देखभाल और घर की आर्थिक जिम्मेदारी विनय पर ही थी। बेटे की मौत से मां का सहारा छिन गया। गांव में शोक की लहर है।
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