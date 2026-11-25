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14 फरवरी 2023 को किशोरी अपने मामा के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गोविंद साहनी ने उसे रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और अपनी बहन को पूरी घटना बताई। पीड़िता अनुसूचित जाति की थी।इसके बाद पीड़िता की बहन ने बृजमनगंज थाने में आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोपित के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण किया। इसके बाद यह फैसला आया है।