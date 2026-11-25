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24 मार्च 2003 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गोरखपुर के हुमायूंपुर से रिक्शा चोरी कर लाया है और उसे निचलौल में बेचने की योजना बना रहा है। सूचना पर पुलिस ने चोरी के रिक्शे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान सिंदुरिया क्षेत्र के मोहनापुर गांव निवासी दिनेश गुप्ता पुत्र रामदास के रूप में हुई।

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महराजगंज। रिक्शा चोरी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र राव ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 45 दिन के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा में अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।