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डीएम ने कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली।प्रशासन की योजना आगामी शैक्षणिक सत्र से यहां पढ़ाई शुरू कराने की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और शेष कार्यों की स्थिति का अवलोकन किया।उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण के प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने पर जोर दिया। डीएम ने निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।कॉलेज का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शेष कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उम्मीद है आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में पठन-पाठन शुरू हो जाएगा। इससे क्षेत्र में शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।