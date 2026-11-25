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गुरुद्वारा में सजा गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। समुदाय के महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं बुजुर्गों ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर सुख-समृद्धि एवं लोक कल्याण की कामना की। पंजाब से आए कथावाचक दिलेर सिंह, देहरादून से आए ओमवीर सिंह व गुरुद्वारा के ज्ञानी दिगंबर सिंह की टीम ने गुरु नानक देव की जीवनी पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।उन्होंने संगत के बीच गुरु के उपदेशों को आस्थापूर्वक दोहराकर उनके विचारों और आदर्शों को सदैव अपने जीवन में उतारने और लोगों की सेवा एवं भलाई में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। देर रात तक वाहेगुरु के जाप और अरदास के बीच सुर और ताल का समागम बना रहा। कार्यक्रम की समाप्ति उपरांत लंगर छक आयोजन को अंतिम रूप दिया गया।इस दौरान अध्यक्ष मंजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह बॉबी, विधायक ऋषि त्रिपाठी, पूर्व विधायक मुन्ना सिंह, चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन गुड्डू खान, जितेंद्र जायसवाल आदि माैजूद रहे।