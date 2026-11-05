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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The artists presented a vivid stage performance of episodes ranging from the birth of Rama to the slaying of Tadaka.

Maharajganj News: ताड़का वध होते ही गूंजा जय श्रीराम

Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
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The artists presented a vivid stage performance of episodes ranging from the birth of Rama to the slaying of Tadaka.
अड्डा बाजार। चमैनिया उर्फ भेड़ही में आयोजित रामलीला में मंगलवार की रात कलाकारों ने पुत्रेष्टि यज्ञ, राम जन्म से लेकर ताड़का वध तक के प्रसंगों का सजीव मंचन किया। मंचन में ताड़का वध होते ही जय श्रीराम का जयघोष गूंजने लगा।
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मंचन में दिखाया गया कि संतान न होने से अयोध्या के राजा दशरथ चिंतित रहते हैं। राजसभा में मंत्रणा के बाद वह मंत्री आर्य सुमंत के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। गुरु के सुझाव पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। इसके फलस्वरूप तीनों रानियों से चार पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के भरत तथा सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए।
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गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने अयोध्या पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने दोनों राजकुमारों को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में ताड़का वन में राक्षसी ताड़का ने उनका मार्ग रोक लिया। युद्ध में प्रभु श्रीराम ने बाण चलाकर ताड़का का वध कर दिया। इसके बाद पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान प्रहलाद चौधरी, विशंभर चौधरी, राजेश गुप्ता आदि माैजूद रहे।
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