Maharajganj News: ताड़का वध होते ही गूंजा जय श्रीराम

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मंचन में दिखाया गया कि संतान न होने से अयोध्या के राजा दशरथ चिंतित रहते हैं। राजसभा में मंत्रणा के बाद वह मंत्री आर्य सुमंत के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। गुरु के सुझाव पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। इसके फलस्वरूप तीनों रानियों से चार पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के भरत तथा सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए।गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने अयोध्या पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने दोनों राजकुमारों को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में ताड़का वन में राक्षसी ताड़का ने उनका मार्ग रोक लिया। युद्ध में प्रभु श्रीराम ने बाण चलाकर ताड़का का वध कर दिया। इसके बाद पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान प्रहलाद चौधरी, विशंभर चौधरी, राजेश गुप्ता आदि माैजूद रहे।