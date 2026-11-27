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रूपनदेही के सहायक जिलाधिकारी लेखराज न्योपाने ने बताया कि बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने से बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों और विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इससे उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही सामाजिक विवाद और सार्वजनिक शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है।उन्होंने बताया कि कानून के तहत प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह निषिद्ध है। भारत से आने वाली बरातों में भी लोग पटाखे लेकर पहुंचते हैं। आतिशबाजी से ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण के साथ आग लगने तथा लोगों के घायल होने का खतरा रहता है। ऐसे में आयोजकों को नियमों का पालन करना चाहिए।प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नेपाल के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।