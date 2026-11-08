Maharajganj News: बाइक की टक्कर से घायल फेरीवाले की मौत

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जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के रूधौली खास गांव निवासी इरफान अली गांवों और बाजारों में फेरी लगाकर फैंसी सामान बेचते थे। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे वह रसूलपुर से सामान बेचकर साइकिल से घर लौट रहे थे। अभी वह पकड़ी चौराहे पर पुलिस चौकी के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात में उसकी मौत हो गई।इस बाबत पकड़ी चौकी के उपनिरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और बाइक सवारों की तलाश की जा रही है। वहीं, सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।