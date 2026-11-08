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Maharajganj News: बाइक की टक्कर से घायल फेरीवाले की मौत

Sun, 08 Nov 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:12 AM IST
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The accident took place near Pakdi crossroads, within the jurisdiction of the Sadar Kotwali police station.
महराजगंज। पकड़ी चौराहे पर बाइक की टक्कर से घायल फेरीवाले इरफान अली (52 वर्ष) की शुक्रवार देर रात गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत इरफान परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनका बेटा रोजी-रोटी के सिलसिले में विदेश में रहता है। घर पर पत्नी और बहू ही हैं।
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जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के रूधौली खास गांव निवासी इरफान अली गांवों और बाजारों में फेरी लगाकर फैंसी सामान बेचते थे। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे वह रसूलपुर से सामान बेचकर साइकिल से घर लौट रहे थे। अभी वह पकड़ी चौराहे पर पुलिस चौकी के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात में उसकी मौत हो गई।
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इस बाबत पकड़ी चौकी के उपनिरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और बाइक सवारों की तलाश की जा रही है। वहीं, सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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