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Maharajganj News: कार की टक्कर से इलेक्ट्रिशियन की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Sun, 01 Nov 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:26 AM IST
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The accident occurred on Friday night near the Mithaura Bazar police outpost.
मिठौरा। मिठौरा बाजार में पुलिस चौकी के पास शुक्रवार की रात कार की टक्कर से साइकिल सवार 40 वर्षीय अमरनाथ की मौत हो गई। उनकी मौत से छोटे-छोटे चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
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सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मिठौरा बाजार निवासी अमरनाथ पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे। शुक्रवार की रात वह भागाटार की तरफ से साइकिल से घर लौट रहे थे। वह पुलिस चौकी के पास पहुंचे थे कि निचलौल से महराजगंज की ओर जा रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मिठौरा, जगदौर पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
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अमरनाथ दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में पत्नी उर्मिला, दो बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। थाना प्रभारी अनुप कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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