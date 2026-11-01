Maharajganj News: कार की टक्कर से इलेक्ट्रिशियन की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

विज्ञापन

सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मिठौरा बाजार निवासी अमरनाथ पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे। शुक्रवार की रात वह भागाटार की तरफ से साइकिल से घर लौट रहे थे। वह पुलिस चौकी के पास पहुंचे थे कि निचलौल से महराजगंज की ओर जा रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मिठौरा, जगदौर पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।अमरनाथ दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में पत्नी उर्मिला, दो बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। थाना प्रभारी अनुप कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।