Maharajganj News: बाइक की टक्कर में दो की मौत, महिला गंभीर

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महराजगंज। घुघली व शिकारपुर के बीच भुवनी गांव के पास बुधवार रात करीब 10 बजे दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है।जानकारी के अनुसार, महेशपुर कबेलवा निवासी पप्पू (35) अपनी पत्नी यशोदा (32) को बाइक से लेकर कुशीनगर से घुघली की ओर लौट रहे थे। वहीं, दूसरी ओर से अकबरपुर, पडरौना जिला कुशीनगर निवासी दुर्गेश (30) बाइक से शिकारपुर की ओर जा रहा था। भुवनी के पास दोनों बाइक आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर सड़क किनारे किया। लोगों ने तत्काल घुघली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जिला अस्पताल महराजगंज भेजा। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉ. एवी त्रिपाठी ने बताया कि पप्पू को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी यशोदा की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया। दूसरे बाइक सवार दुर्गेश को अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन इलाज शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही उसकी भी मौत हो गई।इस संबंध में घुघली थाना के प्रभारी निरीक्षक अविनाश ने बताया कि देर रात भुवनी में हादसे की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है।