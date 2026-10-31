Maharajganj News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

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परिजन के अनुसार, उसका प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।मिली जानकारी के अनुसार, सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक काम निवासी युवक जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे हैं। आरोप है कि वह किशोरी को काम सीखाने के बहाने अपने साथ लाता-ले जाता था, इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और प्रेम संबंध स्थापित हो गया।जब परिजन को इस रिश्ते की भनक लगी, तो उन्होंने किशोरी को युवक के साथ आने-जाने से सख्ती से मना कर दिया।साथ ही, उसका मोबाइल का सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया ताकि दोनों के बीच संपर्क न हो सके। परिजन की इस पाबंदी से किशोरी आहत थी।शुक्रवार की सुबह किशोरी अपने कमरे में छत की कुंडी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद जब परिजन ने उसे लटकते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में परिवार के लोग एंबुलेंस से उसे सीएचसी रतनपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी प्रेमी पर शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया है।इस संबंध में सोनौली कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।परिजन की ओर से तहरीर मिल गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।