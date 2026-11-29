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शनिवार को मंडलायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाए।मंडलायुक्त ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के साथ मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और मतदाता अनुपात की समीक्षा करते हुए निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप कार्य करने को कहा।उन्होंने प्रत्येक बूथ पर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाने और ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का विधानसभा निर्वाचक नामावली से मिलान कराने के निर्देश दिए। दोनों सूचियों में अंतर मिलने पर पात्र और छूटे हुए नागरिकों को चिह्नित कर उनका फार्म-06 भरवाया जाए। पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं के साथ महिला मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।बीएलए और बीएलओ के बीच समन्वय बनाने पर जोरमंडलायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नामित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीएलए और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के बीच बेहतर समन्वय से पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में मदद मिलेगी। शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन विभाग के साथ राजनीतिक दलों और जागरूक नागरिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।बैठक में डीआईजी शिवासिम्पी चन्नप्पा, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह, एसपी शक्ति मोहन अवस्थी, एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम कुमार सहित सभी एआरओ, ईआरओ और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।शिकायतकर्ता से फोन पर लिया फीडबैकबैठक के बाद मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन नियंत्रण एवं शिकायत प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। उन्होंने शिकायत पंजिका में दर्ज मामलों की स्थिति देखी और वोटर आईडी से संबंधित शिकायत करने वाले अमित कुमार यादव से फोन पर बात कर निस्तारण का फीडबैक लिया। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई पर संतोष जताया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने पनियरा विधानसभा क्षेत्र के छाती राम स्थित बूथ संख्या 307 का निरीक्षण किया। वहां किसी भी राजनीतिक दल का बीएलए मौजूद नहीं मिला। इस पर उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने और बूथ स्तर पर मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की। नाम दर्ज नहीं होने पर फार्म-06 के माध्यम से आवेदन करने को कहा। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।