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इंडियन पोटाश लिमिटेड की सिसवा इकाई के प्रमुख दीपेंद्र कुमार खोखर ने बताया कि पेराई सत्र में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गन्ने की सुचारु आपूर्ति के लिए क्षेत्रवार चार शिफ्ट निर्धारित की गई हैं।गन्ना विभागाध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि शिफ्टवार व्यवस्था से किसानों की भीड़ कम होगी और तौल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे मिल में पेराई भी निर्बाध रूप से जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से निर्धारित शिफ्ट के अनुसार ही गन्ना लेकर आने की अपील की। इस मौके पर कपिल कुमार बेरी, लोकेश कुमार दीक्षित, राजकुमार और विनोद यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।