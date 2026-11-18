विज्ञापन

चयनित होने वालों में 112 शाखा में तैनात संदीप कुमार, कोठीभार थाने के प्रिंस कुमार उपाध्याय, चौक थाने के हिमांशु मिश्रा, पनियरा थाने के विवेक कुमार, कोतवाली के संदेश प्रकाश, निचलौल थाने के अमन अली शाह और परसामलिक थाने के हिमांशु तिवारी शामिल हैं। श्यामदेउरवा थाने में तैनात महिला आरक्षी प्राची सिंह ने भी उपनिरीक्षक पद पर चयनित होकर जिले का गौरव बढ़ाया है।पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस कार्यालय में सभी चयनित आरक्षियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सफलता मेहनत, लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उपनिरीक्षक के रूप में सभी को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। इनका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें।