Maharajganj News: एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर लगेंगी स्ट्रीट लाइटें, 24 लाख होंगे खर्च

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दरअसल, फरेंदा मार्ग पर कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोशनी की व्यवस्था है, लेकिन इसके आगे हाइवे के विस्तारित हिस्से में स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से रात में अंधेरा रहता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए नगर पालिका ने प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने की योजना तैयार की है।योजना के तहत सड़क के दोनों तरफ निर्धारित दूरी पर पोल लगाए जाएंगे। इन पर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे मार्ग पर रात में पर्याप्त रोशनी रहेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित हो सकेगा।अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर करीब 24 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। हाइवे के विस्तारित हिस्से में दोनों तरफ पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।