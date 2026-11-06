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Maharajganj News: एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर लगेंगी स्ट्रीट लाइटें, 24 लाख होंगे खर्च

Fri, 06 Nov 2026 02:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:08 AM IST
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Street lights to be installed on the NH-730 Pharenda road; 24 lakh to be spent.
महराजगंज। शहर के एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर अब रात में अंधेरा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत हाइवे के विस्तारित हिस्से में सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस कार्य पर करीब 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे रात में आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
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दरअसल, फरेंदा मार्ग पर कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोशनी की व्यवस्था है, लेकिन इसके आगे हाइवे के विस्तारित हिस्से में स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से रात में अंधेरा रहता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए नगर पालिका ने प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने की योजना तैयार की है।
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योजना के तहत सड़क के दोनों तरफ निर्धारित दूरी पर पोल लगाए जाएंगे। इन पर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे मार्ग पर रात में पर्याप्त रोशनी रहेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित हो सकेगा।
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अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर करीब 24 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। हाइवे के विस्तारित हिस्से में दोनों तरफ पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
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