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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, यातायात पुलिस की ओर से जिन वाहन स्वामियों और चालकों के चालान किए गए हैं, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसमें संबंधित न्यायालय का नाम और पता दिया गया है। एसएमएस प्राप्त करने वाले व्यक्ति 28 नवंबर को जनपद न्यायालय पहुंचकर अपने चालानी वाद का निस्तारण करा सकते हैं।ई-सेवा केंद्र से मिलेगी न्यायालय की जानकारीचालान निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत एसएमएस मिलने पर संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले न्यायालय परिसर स्थित ई-सेवा केंद्र पहुंचना होगा। वहां न्यायालय कर्मचारी या अधिकार मित्र को एसएमएस दिखाना होगा। इसके बाद संबंधित न्यायालय की जानकारी लेकर उसके कार्यालय में लिपिक को भी एसएमएस दिखाना होगा। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी या न्यायाधीश जुर्माने की राशि निर्धारित करेंगे।पेमेंट सेतु एप से होगा भुगताननिर्धारित जुर्माने की राशि पेमेंट सेतु एप के माध्यम से क्यूआर कोड जनरेट कर ऑनलाइन जमा करनी होगी। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान में परेशानी होने पर अधिवक्ता या अधिकार मित्र की मदद ली जा सकती है। भुगतान सफल होने पर संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर पुष्टि का एसएमएस प्राप्त होगा।एसएमएस मिलने पर लोक अदालत में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुलह-समझौते के माध्यम से लंबित वादों के निस्तारण की व्यवस्था की गई है।- आशुतोष पांडेय, डिप्टी चीफ, लीगल डिफेंस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज