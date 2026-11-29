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इस दौरान निर्मेष मंगल ने कहा कि छह वर्षीय मासूम की मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है। एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना किसी दबाव के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। ज्ञापन के माध्यम से मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने और जांच प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की गई।इस दौरान जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, जिला सचिव कुंदन सिंह, नगर अध्यक्ष आदित्य यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष नौशाद आलम, राजेश निषाद, समीम खान, रिंकू तिवारी, मकसूद खान, शेख अब्दुल्ला और सूरज यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।