Maharajganj News: मासूम की मौत के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:25 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:25 AM IST
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महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम के साथ हुई घटना और उपचार के दौरान उसकी मौत के मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। निर्मेष मंगल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान निर्मेष मंगल ने कहा कि छह वर्षीय मासूम की मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है। एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना किसी दबाव के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। ज्ञापन के माध्यम से मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने और जांच प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की गई।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, जिला सचिव कुंदन सिंह, नगर अध्यक्ष आदित्य यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष नौशाद आलम, राजेश निषाद, समीम खान, रिंकू तिवारी, मकसूद खान, शेख अब्दुल्ला और सूरज यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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इस दौरान निर्मेष मंगल ने कहा कि छह वर्षीय मासूम की मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है। एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना किसी दबाव के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। ज्ञापन के माध्यम से मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने और जांच प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की गई।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, जिला सचिव कुंदन सिंह, नगर अध्यक्ष आदित्य यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष नौशाद आलम, राजेश निषाद, समीम खान, रिंकू तिवारी, मकसूद खान, शेख अब्दुल्ला और सूरज यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।