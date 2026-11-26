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इस संयुक्त अभ्यास में 12 कुमाऊं रेजिमेंट और ज्वालादल गण के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। नेपाली सेना के सालझंडी स्थित बैटल स्कूल में आयोजित इस अभ्यास का शुभारंभ श्री मध्यपश्चिम पृतना मुख्यालय के पृतनापति मेजर जनरल पूर्णबहादुर खत्री ने किया।नेपाली सेना के सैनिक जनसंपर्क के अनुसार, दोनों देशों की बटालियन स्तर की सैन्य टुकड़ियां आठ दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में शामिल रहेंगी। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक आपदा प्रबंधन, जंगल युद्धकला और मानवीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण लेंगे।इसके साथ ही अपने सैन्य अनुभव और कार्यप्रणाली साझा करेंगे, जिससे आपसी समन्वय और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2010 से नेपाल और भारत में बारी-बारी से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहे इस सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ था।नेपाली सेना का मानना है कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होने के साथ सैनिकों की पेशेवर दक्षता, युद्ध कौशल और आपसी समझ में वृद्धि होगी। सीमावर्ती रुपनदेही जिले में इस अभ्यास का आयोजन भारत-नेपाल रक्षा सहयोग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।