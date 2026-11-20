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बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने नवीन मंडी में संचालित पांच धान क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने खाद्य विभाग की विपणन शाखा के महराजगंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रय केंद्र के साथ नेफेड के केंद्र का निरीक्षण किया। शासन की ओर से इस खरीद सत्र में जिले को 2.32 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। धान बेचने के लिए अब तक 11,822 किसानों ने पंजीकरण कराया है।

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महराजगंज। जिले में धान खरीद की रफ्तार बढ़ाने और किसानों को क्रय केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। अब तक जिले के 102 क्रय केंद्रों के माध्यम से 537 किसानों से 2416.186 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।