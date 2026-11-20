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शहर के सक्सेना चौक से लेकर मऊपाकड़ तक फुटपाथ पर गर्म कपड़ों की दुकानें सज गई हैं। इन दुकानों पर स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, इनर और बच्चों के गर्म कपड़ों की कई रेंज उपलब्ध हैं। ग्राहक एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाकर कपड़ों की कीमत पूछ रहे हैं। इसके बाद गुणवत्ता और कीमत की तुलना कर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर मध्यम और कम आय वर्ग के लोग कम कीमत में बेहतर कपड़े मिलने की उम्मीद में फुटपाथ बाजार पहुंच रहे हैं।दुकानदार आकाश ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ गर्म कपड़ों की मांग बढ़ रही है। ग्राहक पहले कीमत पूछते हैं और फिर कपड़े की गुणवत्ता देखते हैं। ज्यादातर लोग अपने बजट के अनुसार खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। वहीं, व्यापारी कार्तिक गोयनका ने बताया कि ग्राहक अब खरीदारी में काफी सोच-विचार कर रहे हैं। ब्रांडेड कपड़ों के मुकाबले कम कीमत वाले विकल्पों की ओर उनका रुझान बढ़ा है। बच्चों के गर्म कपड़ों और जैकेट की भी मांग है। ग्राहक एक साथ कई दुकानों पर दाम पूछने के बाद ही खरीदारी का निर्णय ले रहे हैं।