Maharajganj News: शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, प्राथमिकी दर्ज

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न्यायालय में दी गई शिकायत के अनुसार, युवती का आरोप है कि रिश्तेदार युवक ने पहले उसे शादी का भरोसा दिलाया और इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया। आरोप है कि तीन सितंबर को आरोपी कोर्ट मैरिज कराने के बहाने उसे महराजगंज ले गया, जहां छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद फोन कर उसे धमकी भी दी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर ग्राम हरका, थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर निवासी अभिषेक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।