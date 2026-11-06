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Maharajganj News: शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
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Sexual exploitation of a young woman under the pretext of marriage; FIR registered.
सिसवा बाजार। थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रिश्तेदार युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार दुराचार करने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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न्यायालय में दी गई शिकायत के अनुसार, युवती का आरोप है कि रिश्तेदार युवक ने पहले उसे शादी का भरोसा दिलाया और इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया। आरोप है कि तीन सितंबर को आरोपी कोर्ट मैरिज कराने के बहाने उसे महराजगंज ले गया, जहां छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद फोन कर उसे धमकी भी दी।
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर ग्राम हरका, थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर निवासी अभिषेक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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