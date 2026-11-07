Maharajganj News: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सोहगीबरवा में होगा तेंदुओं का वैज्ञानिक सर्वे

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408 वर्ग किलोमीटर में फैला सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग सात रेंज में विभाजित है। फरवरी 2026 की गणना के अनुसार, यहां कुल 118 तेंदुए हैं। इनमें 51 नर, 41 मादा और 26 शावक शामिल हैं। शिवपुर, निचलौल, मधवलिया, उत्तरी चौक, दक्षिणी चौक, लक्ष्मीपुर और पकड़ी रेंज में तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है।सर्वे के लिए सभी सात रेंज से तीन-तीन वनकर्मियों का चयन कर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये टीमें दिसंबर से जनवरी के बीच जंगल में तेंदुओं के पगमार्क, मूवमेंट, शिकार के अवशेष और अन्य साक्ष्य जुटाएंगी। आधुनिक उपकरणों की मदद से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।जंगल छोड़कर आबादी में क्यों पहुंच रहे तेंदुए, तलाशे जाएंगे कारण : सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग नेपाल के चितवन और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रों से सटा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में जंगल से सटे गांवों में तेंदुओं की आवाजाही, पालतू पशुओं पर हमले और ग्रामीणों में दहशत की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में वन विभाग के सामने यह पता लगाना चुनौती है कि तेंदुए जंगल छोड़कर आबादी की ओर क्यों पहुंच रहे हैं। क्या जंगल में भोजन और पानी की कमी है या उनके प्राकृतिक आवागमन के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं? वैज्ञानिक सर्वे में इन्हीं पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, तेंदुओं की वास्तविक संख्या, उनके व्यवहार और विचरण क्षेत्र की जानकारी के बिना मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की प्रभावी योजना बनाना मुश्किल है।कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट तकनीक से जुटाएंगे साक्ष्यसर्वे में परंपरागत तरीकों के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल के अलग-अलग हिस्सों में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिनसे तेंदुओं की तस्वीरें और उनकी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। वहीं, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जंगल का घनत्व, जलस्रोत, घास के मैदान और मानव बस्तियों से उनकी दूरी का आकलन किया जाएगा। प्रशिक्षित वनकर्मी पगमार्क की पहचान, आंकड़ों के संकलन और जीपीएस के माध्यम से लोकेशन दर्ज करेंगे। टीमें सुबह और शाम जंगल में गश्त कर साक्ष्य जुटाएंगी। एकत्रित आंकड़े एनटीसीए को भेजे जाएंगे। इनके विश्लेषण के आधार पर विशेषज्ञ संघर्ष रोकने के उपाय तय करेंगे।संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी निगरानीसर्वे पूरा होने के बाद तेंदुओं की अधिक सक्रियता वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर वन विभाग की गश्त बढ़ाने के साथ जरूरत के अनुसार सोलर फेंसिंग, वॉच टावर और अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा सकती है। जंगल के भीतर भोजन और पानी की उपलब्धता बेहतर करने के उपाय भी किए जाएंगे, ताकि तेंदुओं का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे। इसके अलावा जंगल से सटे गांवों के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें तेंदुआ दिखाई देने पर बरती जाने वाली सावधानियों और वन विभाग को सूचना देने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।एनटीसीए के निर्देश पर तेंदुओं का वैज्ञानिक सर्वे कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकना है। कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट सर्वे से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों की मदद से कार्ययोजना तैयार कर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।निरंजन सुर्वे, डीएफओ, सोहगीबरवा।