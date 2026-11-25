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सारस संरक्षण समिति लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रायोजन में वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) की ओर से आयोजित कार्यशाला में सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र के नए और पुराने सारस मित्रों को संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। मुख्य अतिथि दक्षिणी चौक के क्षेत्रीय वनाधिकारी ऋषभ नायक ने सारस मित्रों को संरक्षण कार्य में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया।उन्होंने कहा कि वन विभाग सारस मित्रों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलेगा। डब्ल्यूटीआई के सारस संरक्षण कार्यक्रम के परियोजना प्रमुख अरशद हुसैन ने सारस के जीवन चक्र, घोंसलों के सर्वेक्षण और संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताया। डब्ल्यूटीआई कार्यकर्ता रवींद्र त्रिपाठी ने भी विचार रखे।उन्होंने घायल सारस के रेस्क्यू, मृत सारस की सूचना वन विभाग तक पहुंचाने व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की जानकारी दी। साथ ही सारस और अन्य वन्यजीवों के शिकार या उन्हें नुकसान पहुंचाने से जुड़े अपराधों की श्रेणियों, संबंधित कानूनी धाराओं और उनमें निर्धारित सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया।कार्यशाला में पुरैना, बैदौली, करमहा, हरिहरपुर, मिठौरा, बसवार, सबया, सोहट, बजहा, हनुमानगंज, शीशगढ़ और जगपुर उर्फ सलामतगढ़ से सारस मित्रों ने प्रतिभाग किया।