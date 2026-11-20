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लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शारदा प्रसाद चौधरी ने बताया कि नेपाल ऑयल निगम के टैंकरों से ईंधन चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान तिलोत्तमा नगरपालिका-7 मंगलापुर निवासी 46 वर्षीय तिल बहादुर फुलाल के रूप में हुई है।पुलिस ने रात करीब 8:45 बजे तिलोत्तमा नगरपालिका-7 सुनयनापथ स्थित नेपाल ऑयल निगम परिसर में कार्रवाई की। हैरत की बात यह है कि टैंकरों की मुख्य सील और ताला सुरक्षित थे। इसके बावजूद ईंधन निकाला जा रहा था। इससे तकनीकी तरीके से चोरी किए जाने की आशंका है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में टैंकर चालक और अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।