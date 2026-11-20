Maharajganj News: सोनौली सीमा से नेपाल पहुंचे टैंकरों से ईंधन चोरी, दो टैंकर जब्त
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:24 AM IST
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सोनौली। भारत-नेपाल सीमा सोनौली से पेट्रोलियम पदार्थ लेकर नेपाल पहुंचे टैंकरों से ईंधन चोरी का मामला सामने आया है। नेपाल के रूपनदेही जिले में पुलिस ने बुधवार रात छापा मारकर दो टैंकरों से ईंधन निकालते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों टैंकरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शारदा प्रसाद चौधरी ने बताया कि नेपाल ऑयल निगम के टैंकरों से ईंधन चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान तिलोत्तमा नगरपालिका-7 मंगलापुर निवासी 46 वर्षीय तिल बहादुर फुलाल के रूप में हुई है।
पुलिस ने रात करीब 8:45 बजे तिलोत्तमा नगरपालिका-7 सुनयनापथ स्थित नेपाल ऑयल निगम परिसर में कार्रवाई की। हैरत की बात यह है कि टैंकरों की मुख्य सील और ताला सुरक्षित थे। इसके बावजूद ईंधन निकाला जा रहा था। इससे तकनीकी तरीके से चोरी किए जाने की आशंका है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में टैंकर चालक और अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।
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लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शारदा प्रसाद चौधरी ने बताया कि नेपाल ऑयल निगम के टैंकरों से ईंधन चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान तिलोत्तमा नगरपालिका-7 मंगलापुर निवासी 46 वर्षीय तिल बहादुर फुलाल के रूप में हुई है।
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पुलिस ने रात करीब 8:45 बजे तिलोत्तमा नगरपालिका-7 सुनयनापथ स्थित नेपाल ऑयल निगम परिसर में कार्रवाई की। हैरत की बात यह है कि टैंकरों की मुख्य सील और ताला सुरक्षित थे। इसके बावजूद ईंधन निकाला जा रहा था। इससे तकनीकी तरीके से चोरी किए जाने की आशंका है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में टैंकर चालक और अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।
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