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इसके लिए नेपाल आयल निगम ने भारतीय सहयोग का प्रस्ताव भेजा है। करीब 25 से 30 अरब रुपये की लागत वाली इस परियोजना से नेपाल की गैस आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना के तहत भारत के मोतिहारी से नेपाल के सर्लाही तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ सर्लाही में 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का गैस भंडारण गृह और प्रतिदिन 25 हजार सिलिंडर भरने वाला आधुनिक रिफिल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे गैस टैंकरों के जरिए लंबी दूरी तक ढुलाई की निर्भरता घटेगी और आपूर्ति अधिक सुगम हो सकेगी।निगम के एलपीजी एवं विमानन विभाग प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय ने बताया कि पाइपलाइन बनने से गैस की लंबी दूरी की ढुलाई पर होने वाला खर्च बचेगा। निगम वर्तमान में गैस परिवहन पर सालाना करीब छह अरब नेपाली रुपये खर्च कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की हालिया भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में भी एलपीजी पाइपलाइन की संभावनाओं पर सहमति जताई गई है।इसके बाद नेपाल आयल निगम और भारतीय आयल कॉरपोरेशन के अधिकारी परियोजना की तकनीकी तैयारियों में जुटे हैं। मिट्टी परीक्षण और सर्वे का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद निर्माण और वित्तीय स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर नेपाल में गैस परिवहन की लागत कम होने के साथ आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।