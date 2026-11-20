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रामपुर चकिया निवासी बंधु सिंह की पत्नी शकुंतला देवी (50) को मंगलवार सुबह करीब पांच बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। परिजन उन्हें शांति सेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि डॉक्टर ने लिवर में संक्रमण बताकर उन्हें भर्ती कर लिया और इलाज के नाम पर करीब 60 हजार रुपये जमा करा लिए।बुधवार सुबह महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन ने डॉक्टर पर ऑक्सीजन हटाने और समय से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं करने का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नाराज परिजन शव लेकर वापस निजी अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति बंधु सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद बृहस्पतिवार को पति ने पत्नी को मुखाग्नि दी। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस रातभर शव के पास मुस्तैद रही। अस्पताल परिसर में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।मामले की जांच प्राइवेट अस्पतालों के नोडल अधिकारी को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को सीएचसी परतावल के अधीक्षक अमित कुमार ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था की जांच की थी।- डॉ. सुरेश चौधरी, सीएमओ