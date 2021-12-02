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Maharajganj News: त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क, एएसपी ने बाजार में की पैदल गश्त

Fri, 06 Nov 2026 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:48 AM IST
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Police on alert for the festive season; ASP conducts foot patrol in the market
फरेंदा। दिवाली समेत आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। गुरुवार शाम अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के साथ थाना क्षेत्र के बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ आमजन और व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
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पैदल गश्त के दौरान एएसपी ने बाजारों और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। साथ ही पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने तथा नियमित गश्त करने के निर्देश दिए।
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एएसपी सिद्धार्थ ने कहा कि त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। आमजन की सुरक्षा और त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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