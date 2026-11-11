Maharajganj News: खेत में मिला नवजात, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया

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जानकारी के अनुसार, गांव में विनय शर्मा के मकान के पीछे स्थित खेत में ग्रामीणों ने नवजात को देखा। इसके बाद स्थानीय लोग उसे लेकर आरोग्य मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची घुघली पुलिस नवजात को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद नियमानुसार चाइल्डलाइन को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़ी आवश्यक जानकारी जुटा रही है।