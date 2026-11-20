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नौकरीपेशा लोगों, दुकानदारों और कारोबारियों में यह दिनचर्या आम होती जा रही है। सुबह जल्दबाजी में नाश्ता छूट जाता है तो दोपहर में काम के कारण भोजन का समय तय नहीं रहता। कई लोग दिनभर चाय और बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के सहारे रहते हैं। खानपान में फल, दूध, हरी सब्जियां और अन्य पौष्टिक चीजों की कमी भी देखने को मिल रही है।लंबे समय तक अनियमित खानपान की आदत से पाचन संबंधी समस्याएं, एसिडिटी, कब्ज और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। रात में देर से और अधिक भोजन करने से भी शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित समय पर भोजन करना बेहद जरूरी है। सुबह का नाश्ता किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। नाश्ते में पौष्टिक चीजें शामिल करें। दिन में समय से भोजन करें और रात का खाना हल्का रखें। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दाल, दूध और पर्याप्त पानी को शामिल करना चाहिए। चाय, समोसा और बिस्किट को भोजन का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या अपनाकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।