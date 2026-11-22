Maharajganj News: सीएम की माता के निधन पर सभा आयोजित कर दी श्रद्धांजलि
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:12 AM IST
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महराजगंज। गोरक्षपीठाधीश्वर व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर जिले में जगह-जगह शोकसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने सीएम की माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन साधा और हुतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री की मां के निधन की खबर से राजस्व बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को बार एसोसिएशन परिसर में शोकसभा आयोजित कर अधिवक्ताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव, मंत्री रविंद्र पासवान, अष्टभुजा वर्मा, राघवेंद्र उपाध्याय, सतीश चंद दुबे, अशफाक अहमद, राम प्रताप, जय प्रकाश तिवारी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। दिग्विजयनाथ बालिका इंटर कॉलेज परिवार की ओर से शोकसभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
शनिवार को दोपहर में नौतनवा स्थित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पर आयोजित शोक सभा में मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।
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इस मौके पर हियुवा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडेय, जिला पंचायत सदस्य राम सेवक जायसवाल, सुभाष पटेल, दीपेंद्र चौधरी, पंकज मौर्या, प्रिंस कुबेर, पल्टू कुमार, रमेश जायसवाल, कन्हैया जायसवाल, दिव्यांशु चौधरी आदि मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री की मां के निधन की खबर से राजस्व बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को बार एसोसिएशन परिसर में शोकसभा आयोजित कर अधिवक्ताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव, मंत्री रविंद्र पासवान, अष्टभुजा वर्मा, राघवेंद्र उपाध्याय, सतीश चंद दुबे, अशफाक अहमद, राम प्रताप, जय प्रकाश तिवारी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। दिग्विजयनाथ बालिका इंटर कॉलेज परिवार की ओर से शोकसभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
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शनिवार को दोपहर में नौतनवा स्थित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पर आयोजित शोक सभा में मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।
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इस मौके पर हियुवा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडेय, जिला पंचायत सदस्य राम सेवक जायसवाल, सुभाष पटेल, दीपेंद्र चौधरी, पंकज मौर्या, प्रिंस कुबेर, पल्टू कुमार, रमेश जायसवाल, कन्हैया जायसवाल, दिव्यांशु चौधरी आदि मौजूद रहे।