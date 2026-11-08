Maharajganj News: तीन दिन के त्योहार पर यात्रियों की मुसीबत

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त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी दिन ढलने के बाद हो रही है। शाम होते ही बैकुण्ठपुर से शहर के लिए ऑटो-टेंपो मिलना मुश्किल हो जाता है। यात्री सामान लेकर सड़क पर भटकते नजर आए। कई यात्रियों को महंगे दाम पर निजी वाहन बुक करने पड़े।बस स्टेशन पर भी नहीं मिल रही सटीक जानकारी : दिल्ली से ठूठीबारी के लिए आ रहे राजेश, संध्या, सोनम व रामप्रसाद ने बताया कि दिवाली में गांव आ रहे थे। दिल्ली से गोरखपुर तो पहुंच गए, लेकिन गोरखपुर से महराजगंज रूट पर बैकुण्ठपुर ही हमें उतार दिया गया। बस स्टेशन तो किसी तरह पहुंच गए, लेकिन अब ठूठीबारी की बस कहां मिलेगी, इस बारे में डिपो पर सटीक जानकारी नहीं मिल रही है।