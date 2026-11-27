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बकरी की मौत के बाद ग्रामीणों ने किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई है। इसके बाद बृहस्पतिवार को वन विभाग की टीम पूरे दिन गांव में मौजूद रही। वनकर्मियों ने घटनास्थल और आसपास के खेतों में जांच-पड़ताल कर जंगली जानवर की मौजूदगी के संकेत तलाशे लेकिन तेंदुए की पुष्टि नहीं हो सकी।उधर, ग्रामीण समूह बनाकर गांव और आसपास के खेतों में निगरानी कर रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से लगातार गश्त कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी ऋषभ नायक ने बताया कि मौके पर वन विभाग की पूरी टीम गई थी। जांच में तेंदुए की पुष्टि नहीं हुई है।