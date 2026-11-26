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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, नोडल शिक्षकों और विद्यार्थियों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को निर्धारित समय पर सभी शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। इसके बाद संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ भी दिलाई जाएगी। विद्यालयों में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को सांविधानिक मूल्यों से परिचित कराने और उन्हें दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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महराजगंज। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को जिले के सभी विद्यालयों में सुबह नौ बजे एक साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर ‘एक स्वर, एक संविधान’ अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित होगा।