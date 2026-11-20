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नेपाल की कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि नागरिकों द्वारा उपभोग किया जाने वाला मांस स्वच्छ, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मांस की स्वच्छता और गुणवत्ता केवल खाद्य पदार्थ का विषय नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा मामला है। इसी उद्देश्य से पशु वधशाला तथा मांस जांच ऐन को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था को केवल शुरुआत तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि इसके निरंतर कार्यान्वयन की योजना है।पहले चरण में काठमांडो घाटी से स्वस्थ मांस पर सरकारी मुहर लगाने की शुरुआत की गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य नगरपालिकाओं और पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। संबंधित स्थानीय निकायों को नियमित निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इस व्यवस्था से अस्वस्थ और संक्रमित पशुओं के मांस की बिक्री पर नियंत्रण लगाने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मांस उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।