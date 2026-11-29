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परीक्षा में सबसे अधिक उपस्थिति महराजगंज नगर क्षेत्र के दोनों केंद्रों पर दर्ज की गई। महराजगंज केंद्र पर पंजीकृत 312 बच्चों में से 257 और महराजगंज-02 केंद्र पर 352 में से 295 बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। निचलौल, मिठौरा और सिसवा केंद्रों पर भी 69 से 73 प्रतिशत तक उपस्थिति रही।वहीं, बृजमनगंज ब्लॉक के दोनों केंद्रों पर सबसे कम उपस्थिति दर्ज की गई। बृजमनगंज केंद्र पर 672 में से केवल 213 और बृजमनगंज-02 पर 542 में से 160 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह दोनों केंद्रों पर कुल 1214 पंजीकृत बच्चों में से 841 अनुपस्थित रहे। फरेंदा के दोनों केंद्रों पर भी उपस्थिति कम रही। फरेंदा-01 में 46.21 प्रतिशत और फरेंदा-02 में 41 प्रतिशत बच्चे ही परीक्षा देने पहुंचे।जिले के सभी 15 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई। निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सचल दल भी लगातार केंद्रों का भ्रमण करता रहा।धीरज कुमार, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, महराजगंज