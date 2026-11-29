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22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल महराजगंज के कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर के निर्देशन में तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कनमिसवा पोस्ट पर तैनात जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 499 से करीब 100 मीटर दक्षिण दिशा में एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल से सामान लेकर नेपाल की ओर जाते देखा। संदेह होने पर जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक छोड़कर भागने लगा। जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।तलाशी लेने पर बाइक पर रखे प्लास्टिक के दो गैलन से करीब 155 लीटर डीजल बरामद हुआ। सहायक कमांडेंट संदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति, डीजल और बाइक को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए निचलौल कस्टम विभाग को सौंपने की प्रक्रिया की गई।वहीं, सीओ निचलौल रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एसएसबी ने 155 लीटर डीजल और बाइक बरामद कर कस्टम विभाग को सुपुर्द कर दिया है। सीमा पर तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।