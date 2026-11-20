विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों, ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, आयुष्मान काउंटर, एमसीएच विंग और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने ओपीडी के मेडिसिन विभाग में मरीजों को मिल रहे उपचार की जानकारी ली।यहां चिकित्सकों ने 40 मरीजों को परामर्श दिया था। वहीं बाल रोग विभाग में डॉ. राकेश रमन के कक्ष में 35 मरीज मिले। दवा वितरण कक्ष में दवाओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था देखने के साथ सीसीटीवी निगरानी की जानकारी ली। आयुष्मान काउंटर और ओपीडी के प्रथम तल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। पीआईसीयू वार्ड में 20 बच्चे और एसएनसीयू में 36 बच्चे भर्ती मिले। दोनों वार्डों में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर उपस्थित थे। एसएनसीयू में भर्ती दो कम वजन वाले नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी डीएम ने सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी से ली।उन्होंने नवजातों के समुचित उपचार और विशेष देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अस्पताल परिसर स्थित रैन बसेरे के निरीक्षण में खुले हिस्से को तत्काल बंद कराने का निर्देश दिया, जिससे ठंड के दौरान मरीजों के तीमारदारों और जरूरतमंदों को परेशानी न हो। वहीं एमसीएच विंग महिला अस्पताल के लेबर रूम में आठ मरीज भर्ती मिले। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण उपचार और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करें। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।