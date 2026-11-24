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एसपी ने कहा कि पुलिस झंडा दिवस उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, त्याग, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। यह दिवस पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और आमजन की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज विभागीय गरिमा, वीरता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सभी पुलिसकर्मी आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करें। विज्ञापन

उन्होंने पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी लाइन, क्षेत्राधिकारी कार्यालय समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि पुलिस झंडा दिवस उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, त्याग, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। यह दिवस पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और आमजन की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज विभागीय गरिमा, वीरता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सभी पुलिसकर्मी आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करें।उन्होंने पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी लाइन, क्षेत्राधिकारी कार्यालय समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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महराजगंज। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को पुलिस लाइंस में ध्वजारोहण, सलामी और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी। इसके बाद पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से भेजे गए संदेश को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और सेवाभाव के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई।