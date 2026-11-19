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बुधवार को किसान दिवस पर आयोजित गोष्ठी में जिलाधिकारी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। विकास भवन सभागार में डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में आयोजित किसान गोष्ठी में पराली प्रबंधन, धान खरीद, उर्वरक की उपलब्धता और किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और खेतों में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं।उन्होंने किसानों को पराली खेत में मिलाने, उससे कम्पोस्ट तैयार करने अथवा गौशालाओं को उपलब्ध कराने की सलाह दी। बताया कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस, राजस्व और कृषि विभाग की टीमें गांवों में जागरूकता अभियान चला रही हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।डीएम ने बताया कि जिले में धान खरीद शुरू हो चुकी है। मिलों को क्रय केंद्रों से संबद्ध कर दिया गया है। किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। केंद्र प्रभारियों को नियमानुसार तौल और खरीद के निर्देश दिए गए हैं। खरीद में समस्या होने पर किसान डीएम, एडीएम और जिला खाद्य विपणन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।गोष्ठी में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एजाज अहमद, जिला कृषि अधिकारी एसपी सिंह, एआर कोऑपरेटिव सुनील गुप्ता, जिला उद्यान अधिकारी संजय रस्तोगी समेत अन्य अधिकारी और किसान मौजूद रहे।मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पराली जलाने के मामलों का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि निचलौल तहसील में बिना सुपर एसएमएस के चल रहे एक कंबाइन हार्वेस्टर को सीज किया गया है। वहीं, 25 टन पराली गौशालाओं को दी गई है। लापरवाही पर पांच कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।