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Maharajganj News: दुपट्टे के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
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On Bhai Dooj, the parents had gone to Nepal; a 15-year-old girl was at home with her younger brother.
परसामलिक। थाना क्षेत्र के परसामलिक गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर की छत पर पंखे से लटका मिला। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था।
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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी व्यक्ति बुधवार को पत्नी के साथ भाई दूज का पर्व मनाने नेपाल स्थित अपने ससुराल गए थे। घर पर उनकी 15 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ थी। बृहस्पतिवार सुबह जब भाई की नींद खुली तो उसने बहन का शव छत के पंखे से लटका देखा। उसने इसकी जानकारी परिजन को दी। सूचना मिलते ही माता-पिता घर पहुंचे तो बेटी का शव देखकर बदहवास हो गए।
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पिता की सूचना पर पहुंची परसामलिक पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी का शव फंदे से लटका मिला है। मामले की जांच की जा रही है।
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