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मेले का शुभारंभ पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। प्राचार्य डॉ. अशोक भारतीय ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।जिला सेवायोजन अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में 20 से अधिक कंपनियों ने दो हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए स्टॉल लगाए थे। इसमें करीब पांच हजार युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में आवेदन किया। इनमें से 50 से अधिक अभ्यर्थियों का मौके पर चयन कर नियुक्ति पत्र दिए गए।मुख्य अतिथि बजरंग बहादुर सिंह ने कहा कि ऐसे रोजगार मेले युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ जीवन स्तर में भी सुधार होता है।इस दौरान डॉ. नईम, डॉ. कृष्ण कुमार, वंशदीप मौर्य, विंध्याचल चौरसिया, डॉ. मुरलीधर जायसवाल, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. अभिमन्यु शर्मा और डॉ. संजय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।