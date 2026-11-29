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टोला बनकटवा निवासी नशीमा खातून पत्नी मोहम्मद रजा उर्फ गुड्डू ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि ससुराल के लोग दहेज को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं। आरोप है कि 25 नवंबर की शाम करीब सात बजे उसे घर में अकेला पाकर पति समेत चार लोगों ने लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। साथ ही गाली-गलौज करते हुए दोबारा जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता का आरोप है कि आरोपित उसके मायके में रहने वाले बड़े भाई मोहम्मद युनुस को भी फोन कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर उसके पति मोहम्मद रजा उर्फ गुड्डू, सास कमरुननिशा, तबारक अली व वाजिद अली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।