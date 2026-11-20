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जिले में इस बार 1.46 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर खरीफ धान की फसल लगी थी। अब कटाई अंतिम चरण में है और इसी के साथ पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उप कृषि निदेशक कार्यालय में बने सैटेलाइट मॉनिटरिंग सेंटर से रोजाना निगरानी की जा रही है। कृषि विभाग अब तक 228 घटनाएं सैटेलाइट से चिह्नित कर चुका है, जिसमें चार मामले सीमावर्ती सिद्धार्थनगर के हैं। पिछले सत्र में कुल 280 घटनाएं हुई थीं। अगर यही रफ्तार रही तो इस बार जनपद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा।बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मैदान में कर्मियों की फौज उतार दी है। इसमें लापरवाही बरतने पर अपने ही कर्मियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर पांच प्राविधिक सहायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। वही इन्हें उप कृषि निदेशक ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।जिला और तहसील प्रशासन गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहा है। कृषि विभाग सैटेलाइट से नजर रख रहा है। 56 किसानों से 2 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। साथ ही बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के धान काट रहे तीन कंबाइन हार्वेस्टर सीज किए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर सत्यापन कर रही है और जुर्माने की कार्रवाई कर रही है।पराली निस्तारण के लिए पिछले सालों तक किसानों को दिया जाने वाला डी-कंपोजर इस बार जिले को नहीं मिला है। उप कृषि निदेशक संजीव पटेल ने बताया कि पिछले वर्ष तक पराली को खेत में ही सड़ाने के लिए डी-कंपोजर का वितरण किया जाता था लेकिन धरातल पर इसका प्रयोग कारगर साबित नहीं हो रहा था। कई जगहों पर समय पर छिड़काव न होने और पानी की कमी से पराली पूरी तरह नहीं सड़ी। इसी कारण शासन स्तर से इस बार डी-कंपोजर की आपूर्ति जनपद को नहीं की गई है। विभाग अब पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपायों पर जोर दे रहा है। किसानों को बेलर मशीन, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर से गेहूं की बोआई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही पराली को गौ आश्रय केंद्रों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लग सके।वर्ष मामले2020 1832021 2212022 2662023 2902024 2962025 2752026 228*( स्रोत: उप कृषि निदेशक कार्यालय, महराजगंज)मनरेगा, पशुपालन और कृषि विभाग को मिलाकर पराली को गौ आश्रय केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं। इसके तहत 19 नवंबर 2026 तक 30 टन पराली गौशालाओं तक पहुंचाई जा चुकी है।्र- शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारीकंट्रोल रूम से चिह्नित होने वाले सभी घटना का सत्यापन कराया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता, इसलिए इसका रुकना जरूरी है।- संजीव कुमार पटेल, उप कृषि निदेशक