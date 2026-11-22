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कोतवाली क्षेत्र के पिपरा बाबू निवासी अमित सिंह ने बताया कि सितंबर से नवंबर के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने व्हाट्सएप नंबरों से उनसे संपर्क किया। निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। उनकी बातों में आकर उन्होंने अलग-अलग खातों से रकम भेजनी शुरू कर दी। इस दौरान उनके यस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई व बैंक ऑफ इंडिया के खातों से करीब 26 लाख रुपये ट्रांसफर हुए।इसके अलावा उनके भाई सुमित सिंह और भाई की पत्नी अनुराधा सिंह के बैंक खातों से भी रकम भेजी गई। पीड़ित ने बताया कि ठगी की रकम से संबंधित बैंक स्टेटमेंट भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। साथ ही एनसीआरपी पोर्टल पर तीन शिकायतें दर्ज कराई हैं।साइबर थाना प्रभारी मो. रसीद खां ने बताया कि निवेश के नाम पर हुई ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। घटना से जुड़े कागजात जुटाए जा रहे हैं।