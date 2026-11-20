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स्थानीय लोगों ने बताया कि साप्ताहिक बाजार के दिन सड़क पर वाहनों और खरीदारों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। इसके अलावा सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने और दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान फैलाने से समस्या और गंभीर हो जाती है। लोगों का कहना है कि जाम की वजह से पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। बाजार के दिन यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने साप्ताहिक बाजार के दिन यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने, सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग रोकने और अतिक्रमण हटाने की मांग की।

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परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के परतावल-कप्तानगंज मार्ग पर बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान भीषण जाम लग गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में दो एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रहीं, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हुई।