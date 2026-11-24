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छोटी गंडक नदी के किनारे ग्राम सभा तिलकवनिया स्थित बैकुंठी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। इसके बावजूद घाट की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। नदी किनारे से लेकर पानी तक गंदगी फैली है और जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच स्नान करना पड़ेगा। घाट पर मौजूद अयोध्या दास जी महाराज ने बताया कि ग्राम सभा की ओर से कभी नियमित सफाई नहीं कराई जाती है। धार्मिक पर्व पर भी घाट की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के किसुनपुर गांव के दक्षिण चंदन नदी के दोमुहान घाट पर भी व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के साथ मेला भी लगेगा, लेकिन श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने-पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है। पेयजल के लिए लोगों को स्नान तट के पास असमसन घाट पर लगे हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी घाट तक पहुंचने की है। श्रद्धालुओं को मेड़ के रास्ते से होकर नदी तट तक जाना पड़ता है।ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चौधरी ने बताया कि मेले का आयोजन किया गया है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।चंडीथान मेले में भीड़ संभालना होगी चुनौतीनौतनवां थाना क्षेत्र के भारत-नेपाल सीमा से सटे चंडीथान गांव में डंडा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगेगा। यहां नेपाल के मर्चवार क्षेत्र और आसपास के भारतीय गांवों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयोजक समिति के ग्राम प्रधान लक्खीचंद मौर्य के अनुसार, मेले में 25 हजार से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए धर्मशाला और विद्यालय परिसर उपलब्ध कराया गया है। साफ-सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की गई है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती होगी। संपतिहा चौकी प्रभारी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से मेला स्थल की ओर मुड़ने वाले गेट और गांव के मुख्य रास्ते पर बैरिकेडिंग की जा रही है। अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है। 30 से अधिक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।सुरक्षा के लिए 146 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनातघाटों और मेलों में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पांच प्रमुख थानों में 146 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कोतवाली, फरेंदा, चौक, निचलौल और नौतनवां में पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी की एक प्लाटून और तीन फायर टेंडर भी तैनात रहेंगे। पुलिस लाइन और यूपी-112 की सात क्यूआरटी टीमों को भी तैयार रखा गया है। प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, नाव, गोताखोर, रस्सी, सीसीटीवी कैमरे और प्रकाश व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया गया है।इन घाटों पर भी पहुंचेंगे श्रद्धालुकार्तिक पूर्णिमा पर त्रिमुहानी घाट (रोहिन नदी), धानी घाट (राप्ती नदी), बैकुंठी धाम घाट, घुघली बुजुर्ग घाट, बेलवा घाट, मकुनही घाट, रास्ताजोर घाट, छितौनी घाट, दशरथपुर घाट, टेढ़वा घाट, बालाक्षत्र घाट और झुलनीपुर त्रिवेणी घाट पर भी स्नान-दान होगा। सीमावर्ती क्षेत्र के श्रद्धालु नेपाल के ठाडी घाट स्थित नारायणी नदी के तट पर पहुंचेंगे। ऐसे में घाटों तक पहुंचने के रास्तों पर साफ-सफाई, प्रकाश और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए अहम होगी।